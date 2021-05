„So nah und doch so fern“ ist die neue Choreographie von Würzburgs Ballettchefin Dominique Dumais, die in der Theaterfabrik Blaue Halle Premiere feierte. Eigentlich sollte das Tanzstück schon Ende Oktober letzten Jahres das Licht der Welt erblicken. So blieben immerhin viele Monate Vorbereitungszeit, in denen die Sprache des Tanzes am Mainfranken Theater stumm blieb, aber die Premiere jetzt zu

...