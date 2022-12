Cellist Mischa Maisky brillierte

Das Sonderkonzert des Philharmonischen Orchesters Würzburg im voll besetzten Saal der Musikhochschule fand regen Zuspruch. Anlass dazu gab der in Lettland geborene und in Russland ausgebildete weltweit gefeierte Meistercellist Mischa Maisky. Der vielfach ausgezeichnete Musiker erobert seit vielen Jahren die großen Konzertsäle der Welt. Sein enormes Können verbindet er mit einer frappierenden technischen Souveränität und mit einem sensiblen Gestaltungsvermögen, das die Zuhörer spontan zu frenetischen Beifallsstürmen hinriss.

Die Wiedergabe der Ouvertüre zu Goethes Egmont op.84 von Ludwig van Beethoven funktionierte in exakter Musizierweise und hatte mit der abschließenden Sinfonie Nr. 4 e-Moll op.98 von Johannes Brahms den markanten Schlusspunkt gesetzt. Dirigent Enrico Calesso ließ die Musik sprechen und atmen, verlegte sich auf Unmittelbarkeit und erreichte mit seiner einfühlenden Offenheit und mit impulsiven Inspirationen in weit ausschwingenden Bewegungen die Herzen des Publikums.

Freilich legte Calesso auch Wert auf die melodischen Strömungen, auf die innige Verschmelzung einzelner Stimmen und baute intensive symphonische Spannungsbögen auf.

Die Darbietung des Konzerts Nr.1 Es-Dur op.107 für Violoncello und Orchester von Dmitri Schostakowitsch wurde zum nachhaltigen Ereignis des Abends. Maisky überraschte mit sinnlichem Celloton und seiner mutig fulminanten Hingabe in dieses eminent schwierige Werk. Mit einer puren Spiellaune, bald übermütig, bald die Grenzen des Möglichen sprengend, versteckte er sich nicht hinter den raffinierten und eleganten Attitüten jener Komposition. In manchen Passagen der Verlorenheit empfand man, was dem Komponisten aus politischen Gründen in seiner Zeit verwehrt war: Gedankenfreiheit und ein Erfolg ohne Unterwerfung.

Maiskys Cellostimme zog von jäh bis brillant, von grell bis wild kreiselnd, von brutal bis sanft alle Register, ohne sich den ungeheueren Schwierigkeiten des Konzertes verschlossen zu haben.

Das Orchester blieb mit ständigen neuen Belichtungen, mit dem Austausch zwischen kammermusikalischer Einkehr und großorchestraler Attacke nichts schuldig. Die über weite Strecken motorisch vorangepeitschte Musik ließ keine Minute Langeweile aufkommen, denn derart überhitzt riss solches Konzertieren den Hörer förmlich vom Stuhl. Das unter Starkstrom stehende erste Cellokonzert erlebte eine Aufführung voll furioser Energie und ungehemmter Virtuosität.

Aber, auch den schwermütigen Part im Moderato-Satz weit auszuspannen, verstand Maisky in beklemmender Unmittelbarkeit einer verwundeten russischen Komponistenseele. Dr. Klaus Linsenmeyer