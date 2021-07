Cartoons noch bis 25. Juli

Der Kunstverein Tauberbischofsheim zeigt zurzeit die Cartoons von Oli Hilbring im Engelsaal hinter dem Rathaus. Bei freiem Eintritt sind diese bis Sonntag, 25. Juli samstags von 10.30 bis 12.30 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung (Telefon 09341/4616 oder kvtbb(at)gmx.de) zu sehen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Hilbring sagt von sich selbst, dass er in Herne groß und in Bochum dick geworden sei. Erst war er Dekorateur, dann Grafiker und später auch noch Cartoonist. Flache Kalauer, fiese Bilder und Fußballcartoons sind dabei sein Spielfeld. Seine Cartoons erscheinen regelmäßig in mehreren Stadtmagazinen und Zeitungen. wd/Bild: Oli Hilbring

