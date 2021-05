Bundespräsident und Ministerpräsident als Gäste

Würzburg. Großer Bahnhof für das Würzburger Mozartfest, das in diesem Jahr sein 100-Jahr-Jubiläum feiert: Als Ehrengäste werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder zur Eröffnung am Freitag, 28. Mai kommen.

Nach Jahren der Planung und intensiver Vorbereitung in den letzten Monaten und Wochen wird im Kaisersaal der Würzburger Residenz am Freitag, 28. Mai das Mozartfest Würzburg 2021 mit einem Konzert der Camerata Salzburg unter der Leitung von Jörg Widmann eröffnet. Renaud Capuçon und Gérard Caussé werden Mozarts Sinfonia concertante KV 364 eröffnet. Das Besondere: Es handelt sich bei den Instrumenten um zwei Zeitzeugen aus dem 18. Jahrhundert, eine Violine und eine Viola aus Mozarts Privatbesitz. Die Internationale Stiftung Mozarteum stellt diese beiden Instrumente für den besonderen Anlass zur Verfügung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. © dpa

Mit Renaud Capuçon, Gérard Caussé und Jörg Widmann sind drei Interpreten zu Gast, die den jüngeren Klang des Mozartfestes mitgeprägt haben. Zum Auftakt der Hundertjahrfeier steht außerdem der Gründer des Mozartfestes, Hermann Zilcher, mit einer Mozartinterpretation auf dem Programm: 1921 hat er den Grundstein für das Fest gelegt und in Würzburg einen Ort lebendiger Mozartpflege geschaffen. „In der Jubiläumssaison stecken drei Jahre intensivster Arbeit. Die Programmzusammenstellung ist nur ein Aspekt dabei. Dazu kommt ein umfangreiches, hochkomplexes Management, was durch die weitgreifenden Corona-Verordnungen dem Team des Mozartfestes alle Kraft abverlangt hat“, sagt Intendantin Evelyn Meining zurückblickend. Sie unterstreicht, das ihr Team von der Stadt Würzburg in jeder Hinsicht unterstützt worden sei und betont: „Fakt ist, dass wir alles tun, damit so viel Musik wie möglich für unser Publikum stattfinden kann und die Künstlerinnen und Künstler wieder auftreten können. Wie 2020 wird es auch 2021 ein Mozartfest geben“. Das Mozartfest Würzburg ist Deutschlands ältestes Mozartfest. Die Jubiläumssaison findet unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder vom 28. Mai bis 27. Juni statt. 100 Jahre Mozartfest werden in einem facettenreichen Programm mit seinen Wegmarken und Wendepunkten gefeiert und mit Impulsen der Gegenwart konfrontiert. Mozart wird aus verschiedenen Perspektiven und in vielgestaltigen Veranstaltungsformaten auf seine Wirkungsgeschichte hin beleuchtet. Wie in den Anfängen des Mozartfestes soll die Vielstimmigkeit der Künste ihre Wirkung entfalten: Bildende Kunst, Architektur, Musik, Literatur. Wie es in der Pressemitteilung der Veranstalter heißt, unternimmt das Team des Mozartfestes mit dem Rückhalt der Stadt Würzburg nach wie vor alles, damit die Jubiläumssaison so vollständig wie möglich stattfinden kann. „Durch den Kulturlockdown der vergangenen Monate und wegen weiterer punktueller Einschränkungen können jedoch nicht alle Konzerte in der geplanten Form umgesetzt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Moment dürfen die Konzertsäle nur mit maximal 25 bis 30 Prozent der normalen Besucherkapazität besetzt werden. Das Mozartfest lebt auch von den internationalen Künstlern, die aus aller Welt nach Würzburg kommen und ist mit den Orchestern und Einzelkünstlern im permanenten Austausch. Auch hier sind noch nicht alle Fragen beantwortet hinsichtlich Einreiseerlaubnisse, Quarantänebestimmungen, Testungen. Alle Informationen bzw. Änderungen zu den Veranstaltungen findet man im Internet unter www.mozartfest.de/kalender-tickets sowie alle Informationen zu den Covid-19 Bestimmungen unter www.mozartfest.de/ueber-uns/aktuelles.