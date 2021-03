Dieses Mutmach-Buch ist der ideale Alltagsbegleiter für die kleinen und großen Herausforderungen des Lebens und unterstützt seine Leser auf dem Weg zu mehr Gelassenheit, innerer Balance und Selbstliebe. Nach dem Erfolgstitel „Ich bin ganz bei mir selbst“ ist das Mutmach-Arbeitsbuch „Du bist stärker als du glaubst!“ das neueste Werk der „Lebensfreude-Stifterin“ Karima Stockmann. Es widmet sich vor allem dem achtsamen Umgang mit herausfordernden Emotionen und bietet alltagstaugliche Lösungen an, wie man befreit von Leid wieder in die eigene Kraft kommt. In diesem liebevoll gestalteten Workbook (Groh, Germering) vermittelt die Stressmanagement-Trainerin und Autorin mit viel Einfühlungsvermögen zahlreichen Tipps und Übungen, wie man in kleinen Schritten zu innerer Stärke und Unbeschwertheit findet, sich für die großen und kleinen Stürme des Lebens wappnet und voller Vertrauen nach vorne blickt. Ein inspirierender Wegbegleiter. Wir verlosen das Buch dreimal. Wer es gewinnen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an die Adresse gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile das Wort „Mutmachbuch“ eintragen und in der Mail den Namen und die Adresse eintragen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.