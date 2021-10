Bryan Adams spielt in Nürnberg

Nürnberg. Mit allen Hits seiner über vier Jahrzehnte währenden Karriere präsentiert sich Bryan Adams im März wieder live in großen deutschen Arenen. Die „So Happy It Hurts“-Tour kommt vom 13. bis 21. März nach Berlin, Nürnberg, München, Mannheim und Köln. Am Dienstag, 15. März, ist er um 20 Uhr in der Arena der Nürnberger Versicherung in Nürnberg zu Gast.

Bryan Adams gilt als einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter der Rockmusik weltweit. Der mehrfache Grammy-Gewinner begeistert seine Fans auf der Bühne mit Bestseller-Songs und vehementen, energiegeladenen Auftritten. Seine Alben erobern auch heute noch die Spitzen der Charts. Über 65 Millionen Tonträger hat Adams bislang in mehr als 40 Ländern verkauft. Er tourt mit Keith Scott (Leadgitarre) und Mickey Curry (Drums) sowie Keyboarder Gary Breit und Bassist Norm Fisher.

„So Happy It Hurts“: Bryan Adams ist 2022 auf Tour. © Veranstalter

Mit im Gepäck hat er auch seine vier Mega-Hits aus den 90ern: „Everything I Do“, „Please Forgive Me“, „All For Love“ und „Have You Ever Really Loved A Woman“. Schon Mitte der 80er hatte sich Adams seinen Platz in der Rock’n’Roll Hall of Fame erspielt, als er mit den „Reckless“-Klassikern „Summer Of ‘69“, „Somebody“ und „Run To You“ sowie „Cuts Like A Knife“ Weltruhm erlangte. In den letzten Jahren hat Bryan Adams als Fotograf auf sich aufmerksam gemacht. Auch auf diesem Gebiet erweist er sich als absoluter Meister seines Fachs. Für den Broadway-Musical Erfolg „Pretty Woman“ schrieb Bryan Adams den Soundtrack. Zu seinen Auszeichnungen zählen der Grammy und der American Music Award sowie drei Oscar- und fünf Golden Globe-Nominierungen.