„Begegnungen“ auf der Arte Noah

Mit seiner ersten Ausstellung nach der Winterpause holt der Kunstverein Würzburg die lang ersehnte Doppelausstellung „Begegnungen“ nach, die letztes Jahr dem Virus zum Opfer fallen musste: Verena Freyschmidt & Dorthe Goeden, beide Jahrgang 1975, lassen sich auf der „Arte Noah“ von 23. März bis 24. April auf eine Romanze ein. Verena Freyschmidt bewegt sich zwischen Zeichnung, Malerei und Wandinstallation. Aus Erinnertem setzt sie Strukturen in neue Zusammenhänge. Ob „Rhizom“, „Wood“ oder „Water“: Ihre Schöpfungen tragen stets die Natur in sich. Dorthe Goeden untersucht Wahrnehmungs- und Erinnerungsprozesse. Als Element legt sie die Linie zugrunde, die sie mit ihren Papierschnitten aus der Zweidimensionalität löst. Vernissage ist am Mittwoch, 23. März, um 19 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1