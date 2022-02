Ausflug ins musikalische Berlin der 1920-er Jahre

Musikalisches zur Faschingszeit und ein poetisches Märchen für die ganze Familie erwarten die Besucher der Freilichtspiele Schwäbisch Hall im Februar.

Mit zwei musikalischen Highlights warten die Freilichtspiele Schwäbisch Hall zu den tollen Tagen auf. Zunächst ein Unikat! Ingrid Schwarz und Yael de Vries haben ein eigenes musikalisches Genre erfunden: Pop- und Rockmusik, in der sich Gesang mit höchster Jodelkunst verbindet.

Die Balladen und Uptempo-Nummern mit großem Rockorchester sind in dieser Formation erstmals in Deutschland zu erleben, die beiden jodelnden Sängerinnen sind überaus bekannt, Ingrid Schwarz stand bereits mit vielen Jazz- und Rockgrößen wie Charlie Antolini, Hazy Osterwald und Jochen Brauer auf der Bühne, Yael de Vries spielt seit vielen Jahren in intenationalen Musicalproduktionen wie „Hair“, „Sunset Boulevard“ und „Cabaret“. Zum ersten Mal in Schwäbisch Hall, sind sie am 24. Februar, 19.30 Uhr im Neuen Globe zu erleben.

Liebhaber der leichten Unterhaltung entführt Stefanie Dietrich als „Mizzi Meier“ ins musikalische Berlin der 1920er-Jahre. Die Lustspielsoubrette mit Hang zur Tragik kann singen, und zwar alles: vom leichten Couplet im Keller des Tingeltangels über die Operetten-Schnulze vor großem Publikum bis zum verruchten Chanson in der Eckkneipe.

Stefanie Dietrich spielte in großen Musical-, Operetten- und Schauspielproduktionen im deutschsprachigen Raum, unter anderem am Deutschen Nationaltheater Weimar (Cabaret/ Candide), an der Staatsoperette Dresden (Follies), am Staatstheater Nürnberg (Ninotschka/Sweet Charity) und am Gärtnerplatztheater München (Hello Dolly/ Die Dubarry) und hat sich mit „Mizzi Meier“ die Figur der Weltklassesängerin mit verhinderter Karriere auf den Leib geschrieben. Am 26. Februar, 19.30 Uhr im Neuen Globe.

Familien- und Kindertheater gibt es von der Figurentheaterspielerin Anne-Kathrin Klatt. Sie hat ein Bilderbuch zu einer Minipekingoper umgeschrieben und erzählt darin vom tapferen Prinzen Wen, der bei einer Tigerin aufwächst und nach großen Abenteuern wieder glücklich zu seinen königlichen Eltern zurückkehren kann. Ein faszinierendes Zusammenspiel von Erzählung, Tanz und Schattenspiel. Ein Theater darüber, wie aus Feindschaft eine tiefe Freundschaft werden kann, wenn man das Fremde kennen und dadurch verstehen lernt. Anne-Kathrin Klatt war bereits im Dezember mit einer Weihnachtsgeschichte zu Gast, jetzt ist sie, wiederum in der Regie von Michael Miensopust, im Neuen Globe zu erleben: Sonntag, 27. Februar, um 17 Uhr.

