Aus dem Leben eines Unikums

1897 wurde die romantische Verskomödie „Cyrano de Bergerac“ von Edmon Rostand in Paris uraufgeführt. Der Titelheld des Theaterstücks war ein Zeitgenosse Molières und dazu eine der originellsten Figuren des französischen Barocks.

Er war Schriftsteller und Soldat, einerseits ein gefürchteter Haudegen, andererseits ein empfindsamer Schöngeist. Er schrieb utopische Romane und zarte Liebesgedichte. Er diente bei der Gascogner Gardekompanie und reiste als wissensdurstiger Gelehrter durch Europa. Im Sommer 1655 ist er 36-jährig in Paris gestorben.

Ritter von der traurigen Gestalt

Die von ihm selbst verfasste Grabinschrift charakterisiert den „französischen Ritter von der traurigen Gestalt“, dem sein Landsmann, der 1868 in Marseille geborene, 1918 in Paris gestorbene Dramatiker Edmond Rostand ein literarisches Denkmal gesetzt hat.

Szenen, vielfach historisch belegt, aus dem Leben dieses Unikums, das sich wegen seiner zu groß geratenen Nase von der Natur schlecht behandelt fühlte, machen Edmond Rostands Komödie aus. Es ist die Geschichte Cyranos, des in seine Cousine Roxane Verliebten, der dem jungen Christian de Neuvillette den Weg zu Roxane ebnet, der die beiden heimlich trauen lässt und der Roxane vom Krieg als Christian Briefe schreibt. Und es ist schließlich die Geschichte Cyranos, des auf Erfüllung seiner Wünsche Verzichtenden, der die jung verwitwete Roxane jahrelang im Kloster besucht und ihr das Neueste aus Paris berichtet, der ihr aber bis zuletzt verschweigt, wer eigentlich der Briefschreiber war, in den sie sich verliebt hat.

In Schwäbisch Hall stehen fünf Gartenstühle auf der Treppe, die später gekippt, verteilt und mit einem Netz überzogen werden, um Kriegshandlungen zu dienen. Dazu kommen ein schwarzes Klavier, dessen Standort gewechselt wird, eine riesige Scheibe vor dem Kirchenportal und schließlich eine Auto-Attrappe, mit der, abgesehen von den Kostümen, die Zeitverschiebung des Geschehens verdeutlicht wird. Das ist die Ausstattung von Martin Dolnik. Für die Musik zeichnet der Gitarre spielende Alexander Martin verantwortlich, der auch die Rolle des Le Bret übernommen hat. Neben ihm stehen zwei Schauspielerinnen und sieben Schauspieler für die insgesamt 20 Personen zur Verfügung, mit denen diese Aufführung auskommt. Regie führt Max Merker, der sich wenig um den Stil des Mantel- und Degenstücks schert, dem es vielmehr darauf ankommt, die neuromantisch-heroische Komödie in unsere Zeit zu verlegen und, trotz des klassischen Versmaßes, das auch Frank Günther in seiner Übersetzung beibehalten hat, mit den Mitteln des Theaters heute zu realisieren. Und dementsprechend treten auch die Darsteller auf und entledigen sich ihrer Aufgaben.

Roxane mit Motorradhelm

Günter Heun ist der zu diesem Regiekonzept passende Cyrano aus unseren Tagen, den man eher bei den Fremdenlegionären als bei den Gascogner Kadetten verorten würde. Im Schottenrock, mit roten Strümpfen in Stiefeln und einem Motorradhelm gehört Alice Hanimyan als Roxane zu diesem Cyrano. Maximilian Kraus als etwas blasser Christian in Alltagskleidung von heute vervollständigt dieses, sowohl im Outfit als auch im Gehabe moderne und nicht barocke Trio. Profil gewinnt Henry Arnold als mehr oder weniger zeitloser, geckenhafter De Guiche. Michael Del Coco ist ein komödiantischer Rageneau. Und dann gibt es da noch Andrej Reimann und Moritz Fiedler, auch in Frauenrollen, sowie Tabea Scholz, auch als Kadett, und Vasilios Manis in diesem Haller „Cyrano“-Ensemble.