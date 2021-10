„Aufbaujahr“ gefordert

In einem Offenen Brief haben sich die Kulturschaffenden Würzburgs an Politik und Verwaltung der Stadt gewandt, schreibt die Stadt Würzburg in einer Pressemitteilung.

Einen Monat vor den Haushaltsberatungen des Würzburger Stadtrats für das Jahr 2022 fordert der Dachverband Freier Würzburger Kulturträger demnach kommunale Coronahilfen auch für 2022, das sie als „Aufbaujahr“ der Kulturschaffenden bezeichnen. „Kulturreferent Achim Könneke und Kämmerer Robert Scheller ordnen diese Forderung nun gemeinsam ein, ohne den Beratungen des Stadtrats final vorgreifen zu können“, schreibt die Stadt hierzu.

Die Würzburger Stadtverwaltung und der Stadtrat hätten die existenziellen Nöte der Kultureinrichtungen, Künstler und Soloselbstständigen im Kulturbereich seit Beginn der Corona-Pandemie „sehr ernst genommen“, heißt es weiter. Für das Jahr 2021 habe man im Kultur-Etat ein Sondertopf in Höhe von 200 000 Euro für Corona-Förderungen in den Haushalt eingeplant und schließlich in den vergangenen Haushaltsberatungen sogar auf 450 000 Euro aufgestockt. Diese Mittel seien teils durch Einsparungen beim Hafensommer gegenfinanziert worden. Gleichzeitig sei 2021 auch die jährliche Aufstockung der Regel-Kulturförderung um 2,5 Prozent erfolgt.. Diese automatische Anpassung sei auch für 2022 vorgesehen, wie auch wieder ein regulärer Ansatz beim Hafensommer (knapp 300 000 Euro). „Dank dieser Maßnahmen und entsprechenden Hilfsprogrammen des Freistaats und des Bundes musste in Würzburg bisher keine Kultureinrichtung coronabedingt Insolvenz anmelden“, schreibt die Stadt weiter

„Wir sind insofern davon überzeugt, dass die sich durch diese Maßnahmen deutlich unterstrichene politische Wertschätzung der Kultur in unserer Stadt notwendig und sinnvoll war und ist“, werden die Referenten Könneke und Scheller zitiert. Für sie ist es „zudem unübersehbar, dass der beginnende Neustart für viele Kulturschaffende und Kultureinrichtungen ein mühsamer und langwieriger Weg sein wird, auf dem weggebrochene Strukturen, Dienstleister und vor allem auch das Publikum wieder neu gewonnen werden muss.“

Aufgenommene Coronakredite sowie eingebrochene Einnahmen belasteten die Kultureinrichtungen weiter. Dies sei auch der Stadtverwaltung bewusst. Zugleich stünde auch der Haushalt der Stadt Würzburg aufgrund ausbleibender Corona-Kompensationen durch den Bund, ebenfalls vor sehr großen finanziellen Herausforderungen.

Deshalb habe man darauf verzichtet, auch für 2022 zusätzliche Budgets für die Kultur zu veranschlagen. pm