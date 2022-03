Ana de la Vega erstmals in Heilbronn

Ruben Gazarian kehrt zurück. 16 Jahre lang, von 2002 bis 2018, leitete der Armenier das Württembergische Kammerorchester Heilbronn (WKO). Am 17. März dirigiert er um 19.30 Uhr das 7. Heilbronner Konzert in der Harmonie Heilbronn, worin das WKO Werke des Tschaikowsky-Zeitgenossen Anton Arensky, von Joseph Haydn sowie Mozarts Flötenkonzert Nr. 1 spielen wird. Solistin bei diesem Stück ist die Australierin Ana de la Vega, die erstmals in der Harmonie Heilbronn auftritt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht nur eine gemeinsame Arte-Produktion verbindet Ana de la Vega mit dem WKO, sondern auch die CD-Produktion „Bach unbuttoned“ aus dem Frühjahr 2021. Nun spielt sie in Heilbronn zusammen mit dem WKO Mozart, zu dem sie erklärtermaßen eine besondere Zuneigung hat: Trotz dessen potenzieller Abneigung gegen die Flöte schrieb Mozart seiner Schwester Nannerl zum 26. Geburtstag gleich mehrere Werke für dieses Instrument, darunter das 1. Flötenkonzert KV 313.

Ana de la Vega. © Neda Navaee

Ausführliche Informationen zum Konzertbesuch unter Pandemiebedingungen findeman unter www.wko-heilbronn.de/service/ihr-konzertbesuch-in-corona-zeiten/ im Internet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2