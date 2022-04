„,Am Fenster’ war ein Geschenk des Himmels“

„City“ betiteln ihr neues Album bezeichnenderweise als „Die letzte Runde“. Denn es ist ihr Abschiedsgeschenk an die Fans. Nach 50 Jahren ist Schluss. Die Kultband aus dem Osten der Republik, die mit „Am Fenster“ einen Evergreen geschrieben hat, hört Ende des Jahres auf. Vorher wollen sie es aber noch mal so richtig krachen lassen. Eine umfangreiche Tournee ist angesagt und als musikalischen Appetithappen gibt es schon mal das neue Album. Es ist eine opulente Doppel-CD geworden. Auf dem ersten Silberling befindet sich das neue Material, während auf der zweiten Scheibe ein Live-Streifzug mit Freunden durch die Bandgeschichte für nostalgische Momente sorgt. Bandgründer und Gitarrist Fritz Puppel spricht im FN-Interview über die Band, deren Geschichte und Musik und natürlich über das neue Album.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herr Puppel, muss man erst seinen Abschied ankündigen, damit zur Veröffentlichung einer neuen CD ein regelrechter Medienrummel entsteht? „City“ sind ja derzeit omnipräsent in den Medien.

Nach 50 Jahren Bandgeschichte ist jetzt Schluss: „City“ gehen bis Ende des Jahres in „Die letzte Runde“. Von Anfang an mit dabei war und ist Gitarrist Fritz Puppel. © Michael Petersohn

Fritz Puppel: Scheint so. Oftmals ist das ja Fake. Manche Bands nehmen mehrmals Abschied. Bei uns ist das nicht so. Wir wollten gemeinsam über die Ziellinie 50 Jahre „City“ gehen. Wobei die Ziellinie nicht als Endpunkt gedacht war. Ein Marathonläufer sprintet ja auch öfters über die Ziellinie. Das haben wir leider nicht geschafft. Der Tod unserer Schlagzeugers Klaus Selmke hat alle Pläne über den Haufen geworfen. Er litt rund fünf Jahre lang an Krebs, mit besseren und schlechteren Phasen. Musikmachen war für ihn Therapie, und so hat er auch noch an dem neuen Album mitgearbeitet und wollte das 50-jährige Bestehen noch mit uns feiern. Auf der anderen Seite wollten wir ihn auch nicht alleine lassen. Aber letztendlich hat er es nicht geschafft. Hinzu kam, dass wir aufgrund der Pandemie 16 Monate lang keine Auftritte hatten. Es war eine Gemengelage, die in uns die Erkenntnis reifen ließ, dass die Ziellinie gleichzeitig ein Schlusspunkt sein muss. Mit einem neuen Schlagzeuger auf Dauer wollten wir auch nicht weiter machen. So haben wir beschlossen, kein neues Kapitel aufzuschlagen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aber ein neues Album mit neuem Material sollte es zum Abschied doch sein.

Puppel: Natürlich. Das schlimmste Schimpfwort für mich ist der Begriff „Oldie“. Das setzte ich mit Bands gleich, die nur noch durch die Gegend reisen und ihre alten Sachen spielen. Das wäre für mich als Musiker kein Ansporn. Wir wollen nach wie vor auf den Putz hauen und haben immer noch etwas zu sagen. Wir wollten uns nicht über die Ziellinie schleppen, sondern mit neuer Musik einlaufen. Viele verpassen ja den richtigen Moment, um abzutreten. Bei uns denke ich, passt es jetzt.

Das erste Lied auf dem neuen Album heißt „Die Hymne (Come together)“, eine Reminiszenz an die „Beatles“. Aber sind nicht „Wir haben Wind gesät“ und „Die Sonne geht auf“ viel eher Hymnen?

Puppel: Ja natürlich. Den Songtitel sollte man nicht zu ernst nehmen. Vor allem auf „Wir haben Wind gesät“ sind wir sehr stolz. Das ist ein Lied, das uns aus der Seele spricht. Und natürlich ist das eine Hymne.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Es gibt nichts, das uns hindert besser zu sein“ heißt es in dem Song. Hätten „City“ oder Fritz Puppel irgendwann etwas besser machen können? Ich denke da an den Split, den es in der Band gegeben hat?

Puppel: Es geht eigentlich nicht darum, darüber zu grübeln, ob man immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat oder sich immer richtig verhalten hat. Das es in 50 Jahren so manche Verwerfung gegeben hat, ist doch normal. Keine Spannungen innerhalb einer demokratischen Band über einen so langen Zeitraum wäre ja geradezu ungesund.

„City“ waren auch immer eine politische Band. Sie haben sich nicht, der Berliner würde wohl sagen „die Schnauze“ verbieten lassen?

Puppel: Ja, das war uns immer wichtig, Und uns war wichtig, unabhängig zu sein und uns nichts vorschreiben zu lassen. Wir wollten immer im humanistischen, nicht im politischen Kontext verstanden werden. Beispielhaft, denke ich, ist unser Auftritt 1983 beim großen FDJ-Festival „Rock für den Frieden“. Die damaligen DDR-Funktionäre wollten damit klarstellen, dass es gute Raketen im Osten und böse im Westen gab. Und dementsprechend sollten wir uns positionieren, ein entsprechendes Friedenslied schreiben. Das taten wir aber nicht. Stattdessen spielten wir „Sag mir, wo die Blumen sind“. Ein pazifistisches Lied ohne politische Stellungnahme. Damit begannen wir unser Programm und sangen den Menschen quasi aus der Seele. Denn das Lied wurde immer wieder nachgefragt und gehörte dann auch zum Live-Repertoire.

Für die Lyrics zeichnet bei „City“ ja Alfred Roesler-Kleint verantwortlich. Auch „Die letzte Runde“ enthält sehr persönliche Songs. Wie gelingt das? Wie muss man sich den Songwriting-Prozess vorstellen, damit die Texte auch die Gefühle der Musiker oder der Band widerspiegeln? Ich denke da vor allem an „War gut“.

Puppel: Uns verbindet eine Jahre lange Freundschaft mit Alfred Roesler-Kleint. Wir haben eine gemeinsame persönliche Geschichte. Und unsere Haltung und unsere Unterhaltungen liefern ihm Denkanstöße. Alfred schreibt sehr viel. Nicht alles passt für uns. Aber wenn wir das Gefühl haben, ein Text könnte zu uns passen, haben wir ihn genommen. Bisweilen verändern wir ihn auch. Den Feinschliff sozusagen mach dann die Band. Wir müssen schließlich auch dahinter stehen.

Herr Puppel sie selbst sind ja nicht nur Musiker, sondern auch Rock-Fan. Welche Gruppen bevorzugen beziehungsweise schätzen Sie?

Puppel: Ich war ja beim Urknal des Rock’n’Roll live dabei und war sofort Fan. Rock’n’ Roll ist ja nicht nur Musik, sondern auch eine Haltung. Ich bin deshalb vor allem ein Fan von Bands oder Künstlern, die etwas zu sagen haben. Bruce Springsteen hat mich da schon mitgenommen. Das war auch immer eine Motivation bei „City“. Deshalb waren auch immer innovative Künstler in unserem Umfeld, wie Theater-Regisseur Frank Castorf. Irgendjemand hat einmal gesagt Rainer Werner Fassbinder ist ein Rock’n’Roller. Und das trifft es ganz gut. Ein bisschen Aufruhr, Gesellschaftskritik und Revolution darf es schon sein. Musikalisch waren natürlich zunächst Die „Beatles“, dann die „Rolling Stones“ und „Led Zeppelin“ große Einflüsse. Diese musikalische DNA habe ich immer noch in mir drin.

Mit „City“ wird vor allem immer ein Lied verbunden sein: „Am Fenster“. Ein Song, der über Generationen hinweg und bei den unterschiedlichsten Leuten zündet. Ein Lied, das wohl ein Evergreen für die Ewigkeit ist?

Puppel: „Am Fenster“ war ein Geschenk des Himmels. Selbst für uns war es überraschend, wem alles der Song gefällt und natürlich wie lange er sich schon hält. Wir haben kürzlich ungefragt eine Auswertung von Spotify bekommen. „City“ wurden in 121 Länder und täglich 1000 Stunden gestreamt. Das liegt mit Sicherheit an „Am Fenster“. Es ist unglaublich, wie allumspannend der Song ist. Das Lied erneuert sich immer wieder, wirkt nie alt.

Auf Eurer Abschiedstournee seid ihr vor allem im Osten und Norden unterwegs. Den Süden habt ihr gänzlich ausgespart. Warum?

Puppel: Natürlich sind wir in erster Linie eine Ost-Band. Aber wir haben das nicht bewusst getan. Wir waren schon öfter im Süden und haben auch dort in großen Hallen gespielt. Aber aufgrund von zwei Jahren Pandemie mit dem Ausfall nahezu aller Konzerte herrscht jetzt dichtes Gedränge für die besten Locations. Es hat sich schlichtweg nicht ergeben, etwas im Süden buchen zu können.

Ein Lied von „City“ heißt „Keine Angst“. Wenn sie an den 1. Januar 2023 denken, ist Ihnen da bange oder sehen Sie das gelassen?

Puppel: Derzeit verschwende ich keinen Gedanken an den 1. Januar 2023. Meine ganze Kraft und Konzentration gilt dem, was bis Ende 2022 passiert. Alles andere wäre unfair gegenüber den anderen. Wir wollen es so richtig krachen lassen. Natürlich wird auf die große Sause der große Kater folgen. Aber mit 78 Jahren muss ich keine neue Band mehr gründen. Es ist gut so, wie es geplant ist. Wir werden live eine musikalische Reise durch die Bandgeschichte unternehmen, wozu auch fünf bis sechs neue Songs gehören. Zu einer Abschiedsparty gehören nun mal in erster Linie die Hits.

Somit ist der letzte Song des Albums „War gut“ auch der passende Schlusspunkt?

Puppel: Natürlich. Die Bandgeschichte begann mit „General“ Klaus Selmke, em der Song gewidmet ist, und sie endet mit ihm.