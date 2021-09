„All das Schöne“ läuft letztmalig als Freilichttheater

Die TheaterWerkstatt Würzburg spielt letztmalig Duncan Macmillans interaktives Theaterstück „All das Schöne“ als Freilicht-Zusatzvorstellungen.Sie laufen jeweils um 20 Uhr am 9., 10. und 11. September im Kultur Gärtle des Theaters Chambinzky. Karten sind ausschließlich über das Ticketportal des Theaters Chambinzky erhältlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was ist eigentlich das Schöne im Leben? 1. Eiscreme. 2. Wasserschlachten. 3. Länger aufbleiben dürfen als sonst und fernsehen. 4. die Farbe Gelb. 5. Sachen mit Streifen 6. Achterbahnen. 7. Leute, die stolpern. So beginnt die Liste des siebenjährigen Kindes, das damit der Depression der Mutter begegnen möchte. Mama muss sie wohl gelesen haben, denn irgendwann lag die Liste wieder im Kinderzimmer. Mit Korrekturen der Rechtschreibfehler versehen.

313. Ein Klavier in der Küche, heißen spätere Versuche und 319. So heftig lachen, dass dir die Milch aus der Nase schießt. 320. Sich nach einem Streit wieder vertragen. Jeder Punkt in dieser Liste kämpft um das Leben. Helfen sie durch die Dunkelheit?

Das Kind wird erwachsen, studiert, findet die Liebe, gründet eine Familie. 516. Etwas gewinnen. 517. Mit jemanden so vertraut sein, dass man ihn nachgucken lässt, ob man Brokkoli-Reste zwischen den Zähnen hat. Regeln entstehen: a. Keine Wiederholung. b. Die Sachen mussten wirklich großartig sein und lebensbejahend. c. Nicht zu viele materielle Dinge.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unpassende Songs

Es wird eine Überlebensliste daraus, die Liebeserklärungen formulieren und durch eigene Dunkelheiten führen, eine Liste, die all das Schöne dieser Welt beschreiben kann. 999.998. Unpassende Songs in gefühlvollen Momenten.

In Duncan Macmillans international erfolgreiches, interaktives Theaterstück „All das Schöne“ spielt Angelina Gerhardt die Hauptrolle. Regie bei diesem Stück führt Manfred Plagens, Michelle Neise übernimmt abermals die musikalischen Arrangements und die Live-Begleitung auf der Gitarre.

Der Brite Duncan Macmillan, geboren 1980, ist Autor und Regisseur.

Für sein Theaterstück „Atmen“ gewann er 2013 bei den Off West End Awards den Preis für das beste neue Stück. Ebenfalls 2013 war er mit seiner - zusammen mit Katie Mitchell und Lyndsey Turner erarbeiteten - Bühnenfassung von Friederike Mayröckers „Reise durch die Nacht“ zum Berliner Theatertreffen eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Sein interaktiver Monolog „All das Schöne (Every Brilliant Thing)“ wurde 2013 beim Ludlow Fringe Festival unter der Regie von George Perrin uraufgeführt, die deutschsprachige Erstaufführung fand im Oktober 2016 im Staatstheater Mainz (Regie: Jana Vetten) statt.

Regisseur Manfred Plagens spielte mehrere Jahre in Studententheatergruppen, freien Gruppen und bei Privattheatern. Seine Teilnahme an zahlreichen Schauspiel- und Regieworkshops sowie Assistenzen an staatlichen Theaterbühnen (Meiningen, Frankfurt, Gießen, Würzburg) gaben ihm Einblicke in den Bereich der Regiearbeit.

Seit etlichen Jahren inszeniert er erfolgreich an den freien Bühnen Würzburgs, zuletzt „Alles auf Krankenschein“ von Ray Cooney im Theater Chambinzky und das Beziehungsdrama „Toulouse“ von David Schalko in der TheaterWerkstatt Würzburg.