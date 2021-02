Das 32. Internationale Africa Festival wird vom 12. bis 15. August auf den Würzburger Talavera-Mainwiesen stattfinden. Darauf haben sich die Veranstalter in Zusammenarbeit mit der Stadt geeinigt.

Die Corona Situation beschäftigt auch das Team des Africa Festivals. Deshalb fand ein Treffen mit dem Würzburger Virologen Prof. Dr. Stich statt. Daraufhin hat sich der Vorstand des Afro Projects entschieden, das Africa Festival dieses Jahr im August zu veranstalten, wie es in einer Mitteilung der Verantwortlichen heißt. Die aktuelle Impfsituation und die auftretenden Coronamutationen werden es höchst wahrscheinlich der Bayerischen Staatsregierung nicht ermöglichen, eine Genehmigung für die ursprüngliche Planung Anfang Juni 2021 zu erteilen.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Würzburg sei es jedoch gelungen, das Festival auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Das 32. Internationale Africa Festival, das größte und älteste Festival für afrikanische Musik und Kultur in Europa, wird vom 12. bis 15. August auf dem Gelände der Talavera Mainwiesen stattfinden – Corona-bedingt in veränderter Form. So werden die DJ Late Night Veranstaltungen nicht durchgeführt. Auch wird das alte Zirkuszelt mit den engen Sitzreihen einem großzügigen Veranstaltungszelt Platz machen, in dem alle Musikveranstaltungen stattfinden. Das Zelt wird an den Seiten offen sein, um genügend Luftzirkulation zu ermöglichen. Das Afro Project Team freut sich über einen Zuschuss für Corona bedingte Hygiene- und Schutzmaßnahmen. So wird von jedem Besucher die Körpertemperatur durch einen Scanner am Eingang gemessen. Außerdem werden auf dem gesamten Gelände Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen.

Um die Nachverfolgbarkeit der Besucher zu gewährleisten sei man dabei, ein personalisiertes Online Ticketing System, auch für Tageskarten, zu entwickeln. Die Karten für die Abendkonzerte sind bereits seit letztem Jahr ausverkauft und behalten ihre Gültigkeit. Die Kartenbesitzer sollen im April ihre Daten auf dem Portal des Africa Festivals mit ihrer aktuellen Adresse bestätigen. Sie erhalten dann eine neue Karte mit QR Code.

Infos unter www.africafestival.org oder mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 0931/15060.