Zuschauer verboten

Rennen, Werfen, Reiten oder Schwimmen: Wenn es um sportliche Wettkämpfe geht, gehören Fans eigentlich dazu. Ihr Anfeuern kann die Sportlerinnen und Sportler antreiben und sorgt für gute Stimmung. Doch nun ist klar: Bei den Olympischen Spielen in der japanischen Hauptstadt Tokio werden keine Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein. Das haben die Organisatoren am Donnerstag bekanntgegeben.

«Wir hatten keine andere Wahl», sagte die Chef-Organisatorin. Grund für die Entscheidung ist das Coronavirus. Das verbreitet sich in Japan gerade wieder stärker. Es stecken sich mehr Menschen an. Deshalb müssen die Wettkämpfe nun ganz ohne Publikum stattfinden. Schon vorher war klar: Sport-Fans aus dem Ausland hätten sowieso nicht anreisen dürfen. Die Organisatoren hoffen, dass sie so die Menschen vor dem Virus schützen können.