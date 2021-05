Zurück in die Schule!

Wann gibt es wieder normalen Unterricht in der Schule? Das fragen sich nicht nur viele Schüler, sondern auch die Eltern. In manchen Bundesländern soll es bereits nächste Woche so weit sein, etwa in Nordrhein-Westfalen. Das gilt zumindest für Orte, an denen sich vergleichsweise wenige Menschen mit dem Coronavirus anstecken.

AdUnit urban-intext1

Eine große Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland ist der Ansicht: Schülerinnen und Schüler sollten sofort wieder in der Schule unterrichtet werden. Das hat eine Umfrage ergeben. Voraussetzung müsse sein, dass auf Corona getestet wird und dass man bestimmte Regeln beachtet. Zum Beispiel, Abstand voneinander zu halten.

Eine Politikerin der Partei FDP sagte: «Es gibt längst keinen Grund mehr, Kindern ihr Recht auf Bildung auch nur einen Tag länger zu verwehren.» Denn es gebe viele Möglichkeiten zum Schutz vor Corona an den Schulen. Dazu gehören etwa Schnelltests und Luftfilter. Außerdem könnten noch mehr Lehrer und Lehrerinnen geimpft werden.

Die Bildungsministerin von Deutschland möchte, dass bald auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren gegen Corona geimpft werden. Mit dieser Frage werden sich Politiker wohl am Donnerstag bei einem großen Treffen beschäftigen.

AdUnit urban-intext2