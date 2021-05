Zu trocken für die Lurche

Frösche, Kröten, Unken und Molche gehören zu den Lurchen oder auch Amphibien. Diese Tiere haben meist gemeinsam, dass sie sich in Gewässern fortpflanzen. Die meisten Lurche legen Eier etwa in Seen, Teichen und Tümpeln ab. Dort wächst dann der Nachwuchs auf.

Lurche sind also abhängig von Wasser. Und genau das ist ein Problem. Denn in den vergangenen Jahren hat es vergleichsweise wenig geregnet. Einige Gewässer sind ausgetrocknet. Und die Amphibien finden keinen Platz mehr, um ihre Eier abzulegen. Fachleute haben beobachtet: Zurzeit gibt es so wenige Lurche wie nie zuvor.