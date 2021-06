Wusstest du, dass ...? - Hunderte Jahre blühen

Wusstest du, dass Rosen richtig alt werden können und so viele Male blühen? Der beste Beweis dafür ist wohl ein großer Rosenstock in der Stadt Hildesheim. Er steht dort an einer Kirche. Gerade blüht er wieder prächtig.

AdUnit urban-intext1

Die Leute nennen ihn den 1000-jährigen Rosenstock. In Wirklichkeit ist er wohl höchstens 700 Jahre alt. Aber das ist ja auch schon beeindruckend und wohl einmalig.

Die meisten Gartenrosen werden nur um die zehn Jahre alt. Manche allerdings schaffen auch 50 oder 100 Jahre, wenn sie immer gut gepflegt werden.