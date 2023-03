Wolken gucken

Was macht euch eigentlich glücklich? Das ist eine sehr persönliche Frage und jeder mag sie wohl unterschiedlich beantworten. Aber es gibt auch Dinge, die wir uns alle wünschen. Zum Beispiel: ein harmonisches Familienleben ohne Stress und Streit. Die Autorinnen Olivia Wartha und Susanne Kobel haben darüber ein Buch geschrieben. Sie sagen: Kleine gemeinsame Erlebnisse bringen eine Familie enger zusammen. Ein Ritual, das sie Eltern und Kinder ans Herz legen, ist: das Gucken in den Himmel. Ja, wirklich! Es geht darum, die Wolken zu betrachten und sich zu überlegen, welchem Tier oder Gegenstand die Formen ähneln – gemeinsam. „Siehst du auch, was ich sehe?“ Das regt die Fantasie an und man kommt ins Gespräch – und richtig lustig kann das auch werden! Probiert es doch einmal aus!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1