Wo könnten Brände entstehen?

Die Feuerwehr rückte mit mehreren großen Wagen aus. Polizisten halfen mit einem Helikopter aus der Luft. Mehr als 40 Leute waren am Wochenende im Einsatz, um einen Waldbrand im Bundesland Brandenburg zu löschen. Bei Bötzow in der Nähe von Berlin brannte eine große Fläche. Auch an anderen Orten in Deutschland entstanden in den vergangenen Tagen Waldbrände.

Zurzeit ist die Gefahr von Waldbränden an vielen Orten ziemlich hoch. Denn in den vergangenen Wochen hat es oft nur wenig oder gar nicht geregnet. Um die Gefahr anzugeben, benutzen Expertinnen und Experten einen Index. Er geht von 1 für «sehr geringe Gefahr» bis 5 für «sehr hohe Gefahr». Jeder kann selbst nachschauen, wie es in seiner Region gerade aussieht. Das geht zum Beispiel auf dieser Karte des Deutschen Wetterdienstes im Internet: http://dpaq.de/cAJDX