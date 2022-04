Wild Days – Rein ins Abenteuer

Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer! In „Wild Days“ (LV.Buch) zeigt Richard Irvine Familien und Gruppen mit Kindern ab fünf Jahren, wie es geht. Ob für kreative Köpfe, Geschichtenerzähler oder Naturforscher: Für alle ist etwas dabei. Über 50 Outdoor-Events, Do-it-Yourselfs und spannende Spielideen für draußen regen dazu an, die Umwelt mit Kindern aktiv zu erleben: Äpfel auf einem Feuer karamellisieren, Fluss-Schiffchen bauen und mehr! Mit nur wenigen kleinen Helfern sind die Projekte Schritt für Schritt umzusetzen. Ganz nebenbei gibt es einiges zu lernen: Wie liest man Fährten? Und was verraten die Wolken über Wind und Wetter?

