Wieder mehr bewegen!

Bist du gern draußen unterwegs, um dich zu bewegen? Beim Fußball spielen vielleicht, beim Federball, Laufen oder Skateboard fahren? Viele Kinder machen das beim Sport in der Schule und in Sportvereinen. Das war während der vergangenen Monate wegen des Coronavirus aber so gut wie nicht möglich.

AdUnit urban-intext1

Eine Umfrage hat nun ergeben: Eine große Mehrheit der Kinder in Deutschland hat die Bewegung und den Sport in der letzten Zeit vermisst. Ein weiteres Ergebnis der Befragung: Vielen Kindern gefällt an Sport und an Bewegung besonders, dabei mit anderen Kindern zusammen zu sein und Spaß zu haben. Und viele Kinder mögen es, dann an der frischen Luft zu sein.

Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert auch deswegen von der Bundesregierung, mehr zu tun, um den Sport für Kinder und Jugendliche zu fördern. Eine Idee ist: Jedes Kind soll ein Jahr lang kostenlos in einem Sportverein mitmachen können. Das fänden auch die meisten befragten Kinder super.