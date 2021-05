Wie der Kater in die Muskeln kommt

Urx, was ist denn da los?! Schon allein das Aufstehen am Morgen fällt schwer. Die Muskeln tun weh. Sie ziehen und ziepen und fühlen sich irgendwie müde und kraftlos an. Ein Muskelkater ist zu Besuch! Dieses Gefühl im Körper kennt so ziemlich jeder. Aber woher kommt es überhaupt?

„Ein Muskelkater sind harmlose Schmerzen in Muskeln, die wir zu sehr beansprucht haben“, erklärt der Sportmediziner Heinz Kleinöder. Das passiert zum Beispiel nach einer Wanderung oder einer langen Runde Fußball oder Federball. Ein Muskel oder ganze Muskelgruppen waren auf diese körperliche Arbeit nicht vorbereitet. „Der Muskel hat dann etwas zu viel und zu ungewohnte Arbeit geleistet“, sagt der Fachmann. „Er ist müde geworden, musste aber noch weiter arbeiten.“

Diese Überbelastung macht sich meist auf die gleiche Art und Weise bemerkbar: Der betroffene Muskel wird schlapp, schmerzt und fühlt sich irgendwie weniger beweglich an. Der Muskelkater zeigt sich allerdings nicht sofort. „Die Schmerzen treten erst etwa einen halben oder ganzen Tag später auf“, erklärt Heinz Kleinöder.

Das hat folgenden Grund: Als der Muskel zu sehr arbeiten musste, sind winzige Verletzungen in den Fasern der Muskeln entstanden. „Es haben sich kleine Risse gebildet, in die sich Wasser eingelagert ha“, sagt der Mediziner. Das schmerzt dann, wenn man den Muskel bewegt. Oder noch doller, wenn man drüberstreicht oder auf ihm herumdrückt.

Ist der Muskelkater denn jetzt schlimm? Nicht wirklich. Der Schmerz ist ein einfach Warnsignal für uns und unseren Körper. Es soll bedeuten: Mach mal Pause!

„Der Muskelkater dauert ein paar Tage“, sagt Heinz Kleinöder. „So lange sollte man sich auch schonen.“ Denn ansonsten kann man den Muskel tatsächlich verletzen.

