Wichtig für den Erfolg von Deutschland

Wusstest du, dass die Industrie superwichtig ist? Sie verschafft vielen Menschen Arbeit und bringt eine Menge Geld ein. Gemeint sind mit Industrie alle Unternehmen, die etwas in größeren Mengen herstellen. Autos gehören dazu, Stahlteile für Brücken und Spezialmaschinen wie etwa zum Abfüllen von Flaschen oder Geldautomaten. Es zählen aber auch Firmen dazu, die etwa Computerprogramme für andere entwickeln.

Die Dinge, die sie herstellen, verkaufen viele Unternehmen nicht nur bei uns, sondern auch in andere Länder. Deutschland ist sogar ziemlich berühmt für seine Industrie.

So passt es auch, dass die wohl größte Industrie-Messe der Welt jedes Jahr in der Stadt Hannover stattfindet. Normalerweise zeigen dort in großen Hallen Tausende Hersteller ihre Produkte. Am Montag startete die Messe. Allerdings findet sie wegen Corona nur online statt. Fachleute halten Vorträge und Aussteller nutzen etwa Livestreams für Vorführungen.