Wenn im Sommer Eis vom Himmel fällt

Weiße harte Körner fallen vom Himmel. Sie sind so groß wie Erbsen, Murmeln oder manchmal sogar wie Tennisbälle! Hart sind sie, weil sie gefroren sind. Die gefrorenen Körner nennt man Hagel.

AdUnit urban-intext1

In manchen Teilen im Süden von Deutschland fiel gerade viel Hagel vom Himmel. Aber wie entsteht er eigentlich, vor allem im warmen Sommer?

«Dafür benötigt man hochreichende Gewitterwolken», erklärt der Experte Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. In Wolken ab fünf, sechs Kilometer Höhe ist es so kalt, dass sich Eiskristalle bilden. «Dort geht es dann zu wie im Fahrstuhl.»

Die Kristalle werden durch Aufwinde nach oben gerissen. In der Nachbarschaft fallen Regentropfen und Eiskristalle nach unten. Sie stoßen zusammen, haften aneinander und werden größer. Danach fallen sie wieder in tiefere Luftschichten, nehmen weiteres Wasser auf, werden wieder nach oben gerissen, und weiteres Wasser gefriert an.

AdUnit urban-intext2

«Das geht so lange, bis die Hagelkörner zu schwer werden und aus der Wolke herausfallen», sagt Andreas Friedrich. Weil sie schwer sind und deswegen sehr schnell fallen, haben sie häufig keine Zeit zu schmelzen. So kommen sie gefroren am Boden an. Sind Hagelkörner sehr groß, können sie zum Beispiel Fensterscheiben und Autos beschädigen.