Weniger Regeln in manchen Schulen

An manchen Grundschulen müssen Kinder jetzt schon keine Masken mehr im Unterricht tragen. Woanders sollen die Masken in den Schulen bald wegbleiben dürfen, etwa in den Bundesländern Bayern und Hessen. Und auch beim Testen herrschen Unterschiede. Die meisten Schulkinder und Lehrkräfte müssen sich zweimal pro Woche testen. Im Bundesland Sachsen etwa soll es aber bald nur einmal pro Woche sein.

In immer mehr Bundesländer werden also gerade die Regeln gelockert. Der Grund: Die Zahl der Leute, die sich mit dem Coronavirus anstecken, sinkt und sinkt. Doch einige Fachleute finden die weniger strengen Regeln nicht gut. Schließlich breitet sich gerade eine ansteckendere Virus-Variante in anderen Ländern in Europa aus. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis das auch bei uns geschehe. «Der Schutz der Gesundheit aller hat auch in der Schule Vorrang», sagte eine Expertin.

Gesundheitsminister Jens Spahn wünscht sich, dass nach den Ferien die Schule für alle wieder ganz normal weitergehen kann. Doch dafür müssten erst einmal die Schulen besser werden, meinen Fachleute. Es fehle vor allem an Personal und Luftfilter-Geräten.