Was ist eine Glückskatze?

Liebe Kinder, wusstet ihr, dass dreifarbige Katzen etwas Besonderes und fast immer weiblich sind? Der Grund dafür liegt in der Genetik – in der Vererbungslehre. Männliche und weibliche Katzen unterscheiden sich nur in einem Chromosomenpaar. Ein Weibchen hat zwei X-Chromosomen. Die Fellfarbe wird nur über X-Chromosomen vererbt, und auch nur dann, wenn sie auf beiden, also doppelt vorkommt. Hat eine Katze rotes, schwarzes und weißes Fell, hat sie also mindestens zwei X-Chromosomen mit dieser Codierung. Das ist ziemlich selten. Jahrhundertelang hielt sich der Aberglaube, dass dreifarbige Katzen Glück bringen. Deshalb haben sie immer wieder Reisende auf Schiffen begleitet – um diese vor Unglück zu bewahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1