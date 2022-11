Für das 65. Hörspiel aus der Reihe „Die kleine Schnecke Monika Häuschen“ hat sich die Autorin Kati Naumann eine Geschichte ausgedacht, die nicht nur Kinder ab drei Jahren, sondern auch erwachsene Freunde des gepflegten Humors begeistern wird. Mit dabei ist der bekannte Komiker, Kabarettist und Musiker Olaf Schubert, der als Sprecher für die recht prominente Gastrolle der Hörspielserie besetzt werden konnte.

In der Folge „Warum gehen Krabben seitwärts“ (Universal Music Family Entertainment / Karussell) treffen die kleine Schnecke Monika Häuschen, der Regenwurm Schorsch und der schlaue Graugänserich Günter auf die chinesische Wollhandkrabbe Kung Fussel, die sich mit Kampfsport bestens auskennt. Die kleine Schnirkelschnecke und der Regenwurm gehören zwar nicht zu den bedrohten Tierarten, aber es lauern immer wieder Gefahren in ihrem Garten, denn sie stehen bei so manchem Zaungast auf der Speisekarte. Auch der stattliche Gänserich Günter ist nicht völlig angstfrei und fürchtet sich vor Kater Stiefel und Fuchs Fidibus, deren Bekanntschaft sie auch schon machen durften. So bitten die drei Kung Fussel, sie in die Kunst des Kung-Fu einzuführen. Schließlich ist er darin ein Meister. Doch so einfach ist das gar nicht, wenn man keinen Panzer, keine Scheren oder keine Beine hat.

Dennoch können sie viel über Selbstverteidigung lernen und finden Strategien gegen ihre Fressfeinde. Nebenbei hat der aus China stammende Kung Fussel einige schlaue chinesische Sprichwörter auf Lager. Da staunt selbst der gelehrte Herr Günter nicht schlecht.