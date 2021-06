Warm wie in den Tropen

Das Nachthemd klebt am Körper. Die Haut fühlt sich feucht und warm an. Irgendwo im Dunkeln surrt eine Mücke, Frösche quaken, etwas zischt gefährlich. So erleben die Menschen in einem tropischen Regenwald oft die Nächte.

Tropen heißen die Regionen auf der Erde, in denen es immer sehr warm ist. Sie liegen entlang des Äquators der Erde. Deutschland gehört also eigentlich nicht zu den Tropen.

Trotzdem haben wir in vielen Teilen Deutschlands gerade Tropennächte. Damit meinen Wetterfachleute: Nachts wird es nicht kühler als 20 Grad Celsius. Das ist bei uns eigentlich eine große Ausnahme. Die erste Tropennacht des Jahres gab es aber an mehreren Orten schon in der Nacht zum Donnerstag und auch in der Nacht zum Freitag. Auch am Wochenende werden viele Menschen in Deutschland nachts wieder Wärme wie in den Tropen erleben.