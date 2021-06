Regen, Blitz und Donner. So wird das Wetter in den nächsten Tagen in vielen Teilen Deutschlands. Das sagten Experten vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag voraus. Kalt soll es aber nicht werden, sondern eher warm mit Temperaturen bis zu 28 Grad Celsius.

Wer im Nordosten von Deutschland wohnt und am Wochenende an den Badesee will, kann das den Experten zufolge wohl tun. Denn dort soll es eher nicht regnen und blitzen.