Vorsichtiger Start

In weniger als sechs Wochen kehren die ersten Schülerinnen und Schüler in Deutschland aus den Ferien in den Unterricht zurück. Doch wie wird dieser aussehen? Gibt es eine Maskenpflicht? Wird mehr getestet? Können die Schulen offenbleiben, auch wenn Varianten des Coronavirus ansteckender sein können?

Die Bildungsministerin von Deutschland ist hoffnungsvoll. «Die höchste Priorität hat Präsenzunterricht und wir tun alles dafür, dass wir ihn möglichst lange aufrechterhalten können», sagte sie. Allerdings könne noch niemand wissen, wie es mit den Varianten des Virus weitergehe. Die Ministerin und andere Fachleute sagen aber: Wir haben immer bessere Möglichkeiten, mit dem Virus zu leben. Etwa weil immer mehr Menschen geimpft sind, es Tests gibt und es gute Regeln etwa an Schulen gibt, damit sich niemand ansteckt.

Ein Lehrer-Vertreter sagte aber, dass es nach der Urlaubszeit zwei Wochen strengere Regeln an den Schulen geben sollte. Er ist zum Beispiel wieder dafür, die Masken während des Unterrichts zu tragen. Das sei zwar nicht der Schulstart, den sich viele wünschen würden, erklärte er. Vorsicht sei aber sinnvoll.