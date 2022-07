Liebe Kinder, der Esel ist das Haustier des Jahres – und alles andere als dumm, wie es in einem Sprichwort heißt. Ursprünglich kommen Esel aus gebirgigem Gelände. Wenn ihnen da etwas nicht gefiel, konnten sie nicht einfach schnell flüchten – wie es ihre Verwandten, die Pferde, tun. Esel haben eine andere Strategie: Sie gucken erst einmal. Und entscheiden dann. Was auf uns also störrisch wirkt, ist in Wahrheit das Gegenteil davon: vorsichtig, überlegt – und äußerst klug.

