Vom Turban zur Tulpe

Rot, gelb oder lila: Tulpen blühen in verschiedenen kräftigen Farben. Und woran erinnern dich die Köpfe der Tulpe? Vielleicht an eine umgedrehte Glocke? Oder an einen Turban?

AdUnit urban-intext1

Das ist eine Kopfbedeckung, die in manchen Gegenden der Welt häufig getragen wird. Die Tulpe soll ihren Namen tatsächlich von dem türkischen Wort für Turban haben. Es lautet: tülbent.

Vor mehreren Hundert Jahren brachte ein Mann aus Österreich die Tulpe aus der Türkei mit. Er dachte, die Blume würde tülbent heißen. Später wurde daraus das Wort Tulpe.