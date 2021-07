Viele Termine in der Freizeit

Am liebsten würden manche Leute jetzt alles nachholen, was sie wegen Corona verpasst haben. Das können Geburtstagsfeiern sein oder Treffen mit Freunden. Aber was ist mit den Sportkursen im Verein für Kinder, den Klavierstunden und Schwimmunterricht zum Beispiel?

Da scheint gerade einiger Stress zu entstehen. Turnvereine und Schwimmlehrer etwa berichten, dass sie jetzt sehr viele Anfragen bekommen. Eltern schrieben, ihre Kinder bräuchten ganz dringend einen Platz.

Eine Fachfrau meint allerdings: «Ich befürchte, dass jetzt nicht nur in der Schule Vollgas gegeben wird, sondern auch in der Freizeit.» Sie findet das aber nicht so gut. Kinder bräuchten auch freie Zeit und Erholung, sagt sie. Eine andere Expertin rät Eltern davon ab, alles nachholen zu wollen. Besser wäre es, Kinder dabei zu unterstützen, sich wieder an den neuen Alltag zu gewöhnen.