Verschiedene Fantasy-Welten

Das Unternehmen Trefl wurde 1985 gegründet und hat sich seitdem zu einem führenden Hersteller von Brettspielen in Polen und einem der größten Puzzlehersteller in Europa entwickelt. Trefl-Gründer Kazimierz Wierzbicki war als Basketball-Trainer in West-Europa unterwegs, als er das erste Mal ein Puzzle sah. Da es in Polen zu dieser Zeit noch keine Puzzles gab, entschloss er dieses Spiel in seinem Heimatland zu verbreiten. Die ersten Exemplare hat Wierzbicki mit Hilfe von seinem Bruder in einer Garage hergestellt. Mittlerweile produziert das Unternehmen jährlich mehr als 30 Millionen Spiele und Puzzles in Gdynia und exportiert sie in 60 Länder. Trefl ist zudem Alleinvertrieb von Marken wie Siku, Hape, VTech und Geomag in Polen. Aus der Spielzeugfirma entstand die Trefl Group, die mittlerweile aus mehr als 800 Mitarbeitern und sechs Geschäftsbereichen in verschiedenen Branchen besteht: Neben den Produktions- und Handelsunternehmen gehören noch zwei Sportfirmen einschließlich mehrerer großer Basketball- und Volleyballvereinen und zwei Medienunternehmen inklusive Filmstudio zu der Trefl Group.

Pünktlich zu Weihnachten verlosen die Fränkischen Nachrichten jeweils einmal die Trefl-Spiele „Herr der Knochen / Lord of Bones“ (ab zehn Jahren), „Das Buch der Drachen / Book of Dragons“ (ab acht Jahren) und „Mysteriöse Unterwelt / Mysterious Dungeons“ (ab sechs Jahren).

Kampf gegen den Herrn der Knochen

„Der Herr der Knochen“ entführt zwei bis vier Spieler in eine Fantasy-Welt mit untoten Skeletten und einem mächtigen Herrscher, dem Herrn der Knochen. Die Legende besagt, dass die Untoten einen unermesslichen Schatz hüten. Spieler machen sich als heroische Charaktere in den Katakomben auf die Suche nach den Kostbarkeiten. Das Ziel ist es, am Ende den größten Anteil des Schatzes zu besitzen und zur Legende zu werden. Das Spiel beginnt mit einer Erkundungstour durch Verliese, in denen Fallen, magische Spiegel und Skelette – die untoten Diener des Herrn der Knochen – die Spieler erwarten. Jeder kann sich individuell aussuchen, was in seinem Zug passieren soll: Will er weitere Gänge erkunden, sich fortbewegen oder es auf ein Treffen mit einem Untoten anlegen? In den Kämpfen mit den Skeletten kommen spezielle Würfel mit Symbolen zum Einsatz und ein Kampf lässt sich mit ein bisschen Glück gewinnen. Wenn ein untoter Diener besiegt wird, gibt es dafür Trophäen, die im weiteren Spielverlauf hilfreich sein werden. Spieler sammeln außerdem Ressourcen, um magische Ausrüstungsgegenstände, wie Schwerter oder Zauberstäbe, herzustellen. Diese werden am Ende im Kampf gegen den Herrn der Knochen gebraucht. Während des Spielverlaufes werden nach und nach Karten mit Körperteilen des Herrn der Knochen aufgedeckt. Sobald der Herrscher der Unterwelt vollständig zu sehen ist, beginnt der finale Kampf. Jeder Spieler hat die Chance, ihn zu besiegen und Sieg-Punkte zu sammeln. Spieldauer: 60 bis 90 Minuten.

Handgezeichnete Grafiken von Drachen

Als Forscher, die die Drachenlande durchstreifen, sammeln zwei bis fünf Spieler in „Das Buch der Drachen“ unbekannte Drachenarten und fügen sie zu ihrem magischen Buch hinzu. Dabei versucht jeder, auf seiner Expedition die meisten Drachen zu schnappen. „Das Buch der Drachen“ ist ein Gesellschaftsspiel, das mit handgezeichneten Grafiken von Drachen illustriert ist. Ziel des Spiels ist es, die verschiedenen Drachen mit ihren besonderen Fähigkeiten einzusammeln, in dem die Spieler mit ihren Würfeln auf sie bieten. Dabei wird aber nicht gewürfelt, sondern die Augenzahl verändert sich durch Adduktion, wenn man überboten wird oder eine Drachenfähigkeit einsetzt, und Subtraktion, wenn man einen Drachen gewinnt. „Das Buch der Drachen“ verwendet damit eine seltene Mechanik, so dass das Spiel auch anspruchsvolle Spieler begeistern wird. Zusätzlich wird jeder Spieler mit einem Immunitätschip ausgestattet. Legt er diesen auf einen freien Drachen, kann ihn kein anderer Spieler erwerben, bis eine neue Runde beginnt. Jeder Drache kommt aus einer von sechs Landschaften. Wobei fünf Gebiete die magischen Geschöpfe mit besonderen Fähigkeiten versehen haben, die die Spieler während des Spiels einsetzen können. So fördert das Spiel das strategische Denken und hilft, grundlegende mathematische Fähigkeiten zu trainieren. Spieldauer: 25 Minuten.

Unbekannte Kellergewölbe voller Schätze und Ungeheuer

„Mysteriöse Unterwelt“ entführt die Spieler in unbekannte Kellergewölbe voller Schätze und Ungeheuer. Das Ziel ist es, einen möglichst langen, zusammenhängenden Weg zu bauen und mehr Münzen, Juwelen oder Schatztruhen als die Mitspieler zu sammeln. Allerdings lauern in der Unterwelt auch dunkle Gestalten wie Spinnen, Geister oder Trolle. Diese sollten auf dem Weg zu den Kostbarkeiten gemieden werden, sonst gehen gesammelte Siegpunkte verloren. Bei diesem Familien-Strategiespiel geht es um logisches und vorausschauendes Denken. Bis zu fünf Spieler legen Karten mit Wegstücken nacheinander auf das eigene Spielbrett. Alle Spieler benutzen das gleiche, von einem Spieler wahllos gezogene Weg-Stück, aber jeder kann die Platzierung frei wählen. Hierbei gilt es darauf zu achten, einen möglichst langen, zusammenhängenden Gang zu erschaffen, in dem sich mehr Schätze als dunkle Gestalten befinden. Wenn das Spielbrett voll ist, geht es an die Auswertung: Für jeden erreichbaren Schatz gibt es einen Punkt und für jedes schaurige Wesen auf dem Weg werden zwei Punkte abgezogen. Das Spiel kann auch allein gespielt werden und mit dem Auswertungsprozess können Kinder das Kopfrechnen üben. Spieldauer: 20 Minuten.