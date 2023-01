Liebe Kinder, Wildvögel in Japan haben jetzt ihr eigenes Restaurant. Vor einem Schild mit der japanischen Aufschrift „Wildvogelrestaurant für den Winter“ in einem Naturschutzzentrum auf Honshu finden die gefiederten Gäste ein Buffet aus Sonnenblumenkernen. Die hungrigen Vögel kommen aus den umliegenden Bergen angeflogen, die wie in jedem Winter tief verschneit sind und es für die Federtiere schwierig machen, Nahrung zu finden. Ich finde, das ist eine echt gute Sache – und wünschte, bei uns gäbe es auch so ein Restaurant, wo man umsonst schlemmen kann und auch immer etwas zu futtern findet, auch wenn die Winter bei uns ja nicht so schlimm sind.

