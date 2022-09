„Bibi und Tina – Einfach anders“ (Schneiderbuch) von Bettina Börgerding und Wenka von Mikulicz ist die Romanversion zu Detlev Bucks neuem Film mit vielen farbigen Szenenfotos.

Ausgeklügelter Rachefeldzug

Trubel auf dem Martinshof: Bibi und Tina begrüßen drei neue Feriengäste auf dem Martinshof. Sie nennen sich Disturber, Silence und Spooky, und sind einfach anders: Silence spricht nicht, Spooky glaubt an Außerirdische und Disturber sagt Bibi den Kampf an. Sie wird Bibi das Lachen schon austreiben. Disturbers Misstrauen treibt sie schließlich sogar in die Arme des mysteriösen V. Arscher, der einen ausgeklügelten Rachefeldzug gegen Graf Falko führt. Dabei kommt ihnen die Aufregung um einen Meteoritenhagel aus dem All gerade recht und sie versetzen ganz Falkenstein in Panik. Keiner kann sich mehr sicher sein. Aber er hat nicht mit Bibi und Tina und ihren neuen Freunden gerechnet, die sich nicht täuschen lassen.

Das Hardcover-Buch mit 192 Seiten ist für Kinder ab acht Jahren geeignet.