Treppe rauf, Treppe runter

Eigentlich unterrichtet Franz Maier Latein und Sport an einer Schule. Doch wenn der Lehrer frei hat, trainiert er das Treppenlaufen. Darin ist er unglaublich erfolgreich! Vor Kurzem erst hat er einen Weltrekord erreicht. Jetzt hat er seinen eigenen Rekord wohl schon wieder geknackt.

Am Wochenende lief er nach eigenen Angaben 2113,6 vertikale Meter in einer Stunde. Dabei werden die Höhenmeter gezählt, also die Meter, die er beim auf- und abwärts Laufen zurücklegt. Fachleute müssen den Rekord noch prüfen, trotzdem freute sich Franz Maier schon über seinen Erfolg. «Es war schwieriger als erwartet», erzählte er. Denn während seines Laufs in der Stadt Heidelberg war es ziemlich warm.