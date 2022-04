Liebe Kinder, wisst ihr eigentlich, was es bedeutet, wenn man sagt, dass man „Tomaten auf den Augen“ hat? Die Redewendung bedeutet nichts anderes, als dass jemand etwas nicht bemerkt und nicht sieht – etwas, das für andere offensichtlich ist. Und wann entgehen uns Dinge? Ganz oft, wenn wir müde sind, dann sind wir weniger aufmerksam. Und wer müde ist, hat oft rote Augen. Die kleinen Blutgefäße sind dann nämlich geweitet und stärker durchblutet. Und rot ist auch eine Tomate. So lässt sich die Redewendung also erklären. Allerdings: Man kann natürlich auch „Tomaten auf den Augen“ haben, wenn man gar nicht verschlafen aussieht...

