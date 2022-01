Liebe Kinder, wusstet ihr, dass Koalabären die größten Schlafmützen im Tierreich sind? Sie schlafen bis zu 20 Stunden am Tag. Mir würde es ja reichen, morgens noch eine Stunde länger liegen zu bleiben. Apropos: Pottwale schlafen „im Stehen“, also sie machen es sich senkrecht im Wasser bequem. Und Flamingos stehen auf einem Bein, wenn sie schlummern. Also, da ist mir doch meine Schlafposition wirklich die liebste: auf dem Bauch!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1