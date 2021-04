Tausende Fenster putzen

Dieses Gebäude in der Stadt Hamburg ist recht hoch. Außerdem hat es ziemlich viele Fenster! Etwa 65000 Scheiben sollen es sein. In denen spiegeln sich die Wolken. Das sieht interessant aus, aber wie putzt man so viele Fenster an einem hohen Gebäude?

Dazu sollte man auf jeden schwindelfrei sein. Fachleute putzen die Fenster von außen. Sie befinden sich dabei zum Beispiel in einer Art Korb. Der hängt vor den Scheiben, die sie putzen. So wurden die Fenster des Gebäudes in Hamburg am Montag gereinigt.