Steffi rennt

Früher war Stefanie Saul nach eigenen Worten «der faulste Mensch auf der Welt.» Heute hört die Extremsportlerin gar nicht mehr auf zu laufen.

Um den Bodensee herum und auf die Zugspitze hinauf ging es zum Beispiel. Einmal lief sie 300 Kilometer in Feuerwehr-Ausrüstung. Nun ist die Frau unterwegs, um Spenden zu sammeln.

Nahe der Stadt Stuttgart im Bundesland Baden-Württemberg will Stefanie Saul etwa 250 Kilometer laufen. Dabei geht es ständig bergauf und bergab. Insgesamt muss die Sportlerin fast 5.000 Höhenmeter hinter sich bringen. Mit dem Spendengeld will die Extremsportlerin Menschen helfen, die an Blutkrebs erkrankt sind.