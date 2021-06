Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten

Die Flagge in den Farben des Regenbogens steht für Vielfalt, Gleichstellung und Offenheit. In diesen Farben sollte deshalb in München das Fußball-Stadion zum EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn leuchten. So wollte die Stadt ein Zeichen setzen.

AdUnit urban-intext1

Doch diese Idee hat der Fußball-Verband UEFA am Dienstag abgelehnt. Der Verband tut sich schwer mit Botschaften, die andere Themen als Fußball behandeln. Das Stadion soll stattdessen in den Farben der UEFA, Deutschlands und Ungarns leuchten.

Wenigstens Torwart Manuel Neuer darf sich offen für Vielfalt stark machen. Er wird bei dem Spiel wieder eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben tragen.