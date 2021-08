Spiele ohne Fans in den Stadien

Die olympischen Spiele in Tokio waren etwas Besonders: Es waren Spiele ohne Fans!. Am 23. Juli starteten in der japanischen Hauptstadt Tokio die Olympischen Spiele. Zuschauer waren und sind in den Sportstadien allerdings nicht mit dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein wichtiger Gedanke bei den Olympischen Spielen lautet „Dabei sein ist alles“. Und das gilt nicht nur für die Sportler. Normalerweise treffen sich bei Olympia Hunderttausende Sportfans aus aller Welt an einem Ort und feiern ein riesiges, friedliches Fest miteinander.

Doch daraus wurde bei diesen Olympischen Spielen nichts – wegen der Corona-Pandemie. So soll verhindert werden, dass sich in den Stadien Menschen mit dem Coronavirus anstecken.

Und viele Sportler verstehen diese Entscheidung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2