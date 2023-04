Sommerbote kehrt zurück

Liebe Kinder, nach einem Flug von teils mehr als 12 000 Kilometern kehren sie derzeit zurück: die Schwalben. Ich freue mich jedes Jahr auf sie, denn die Flugkünstler gelten als Sommerboten. Wenn sie aus ihrem Winterquartier in Afrika zurückkehren, dann beginnt es, auch bei uns wärmer zu werden. Hier brüten die Schwalben dann, ziehen ihre Jungen groß, bis sie zwischen Mitte September und Mitte Oktober wieder in Richtung Süden ziehen. Schwalben gelten aber nicht nur als Sommerboten, sie haben sich auch einen Namen als Wetterboten gemacht. „Die Schwalben fliegen tief“ ist ein Hinweis auf nahendes Regenwetter. Die Schwalben folgen dann nämlich ihrem Futter, das sich bei Regen näher am Boden aufhält. Ein Grund mehr, den Vögeln bei ihren Flugmanövern zuzuschauen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1