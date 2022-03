So geht Mülltrennung richtig: Ein Film klärt auf

Die Initiative „Mülltrennung wirkt“ will Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem Film aufklären – damit alle ihren Müll richtig sortieren.

„Klimaschutz beginnt hier. Mit dir. Mach mit!“, rufen die Kinder, die neben Tobias Krell und Pia Amofa-Antwi sitzen. Sie alle spielen in einem neuen Kurzfilm mit, in dem es darum geht, wie man seinen Müll richtig trennt. Im Film „Pia & Tobi – Die Mülldetektive“ machen sich Tobi und Pia auf die Suche. Sie treffen einige Menschen, die sich gut damit auskennen, wie Abfälle richtig getrennt werden und wie sortierte Kunststoffverpackungen verarbeitet werden, damit daraus neue Produkte entstehen können. Am Ende wird klar: Recycling von Verpackungen schont das Klima!

Tobias Krell, bekannt als Checker Tobi aus der gleichnamigen Fernsehsendung, erzählt von den Dreharbeiten: „Kinder sind echte Checker, die hören zu, fragen nach und dann haben sie es drauf. Es war echt irre, wie schnell die verstanden haben, worum es bei der richtigen Mülltrennung geht.“ Auch Pia Amofa-Antwi, die sich in „Pia und die wilden Tiere“ als Reporterin für die Umwelt einsetzt, war beeindruckt: „Mich hat die Leidenschaft der Kinder für das Thema total begeistert. Sie wollen was tun, sie wollen nicht, dass die Umwelt verschmutzt und Menschen und Tiere in Mitleidenschaft gezogen werden. Sie sind herrlich klar, das ist wunderbar.“

Der Film ist auf der Internetseite www.muelltrennung-wirkt.de/muelltrennung-kinder zu sehen. Kathrin Martens