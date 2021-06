So findest du klitzekleine Tiere

Viele Insekten sind so klein, dass du sie in ihren Lebensräumen kaum entdecken kannst. Michaela Genthner ist Insekten-Expertin und hat eine Methode, wie du die kleinen Tierchen doch gut zu sehen bekommst. Dafür brauchst du entweder eine weiße Decke oder einen Regenschirm. Am besten hast du auch ein Einmachglas und eine Lupe dabei. Mit einem Bestimmungsbuch macht es besonders Spaß.

Die Decke oder den umgedrehten Schirm hältst du dann unter einen Ast und schüttelst diesen. Die kleinen Insekten purzeln vom Baum direkt auf die Decke oder in den Schirm. Dort kannst du sie sehr gut sehen.

© Anne Appl/dpa

Im Einmachglas kannst du ein Insekt dann in aller Ruhe beobachten. Mit einer Lupe kannst du dir alles ganz genau ansehen. Vielleicht findest du mit dem Bestimmungsbuch sogar heraus, was das genau für ein Tier ist. Viel Spaß dabei! Und vergiss nicht, jedes Tier wieder freizulassen.