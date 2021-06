Singen mit der Sesamstraße: «Bert muss komisch klingen»

Bert will schlafen, aber Ernie will lieber eine Party feiern. Blöd für Bert, dass Ernie Hilfe von Musiker Jan Delay bekommt. Dieser hat sein Lied «Eule» jetzt mit Sesamstraßen-Figuren aufgenommen. Dabei singen auch die Puppen - und zwar nicht immer ganz gerade, wie Jan Delay im Interview mit den dpa-Nachrichten für Kinder erzählt.

Deine Tochter ist sieben Jahre alt. Wie findet sie es, dass ihr Papa mit Ernie und Bert ein Lied aufgenommen hat?

Jan Delay: «Sie findet das natürlich cool, wenn Papa was mit Puppen macht. Trotzdem ist ihr Bezug zur Sesamstraße nicht ganz so groß wie meiner. Für mich ist das wirklich sehr, sehr besonders. Meine Tochter denkt eher: Ah, Papa hat was mit Puppen gemacht, cool.»

Woher kommt es, dass du die Sesamstraße so besonders gerne magst?

Jan Delay: «Ich bin quasi mit Ernie und Bert aufgewachsen. Als ich so fünf oder sechs war, da habe ich das jeden Tag geguckt. Das war das einzige, was ich gucken durfte und gefühlt auch das einzige, was es für Kinder gab.»

Wie bist du als Vater beim Thema Fernsehen heute? Streng?

Jan Delay: «Als ich klein war, habe ich nie verstanden, dass meine Mutter gesagt hat: Mehr als eine halbe Stunde Fernsehen am Tag gibt es nicht. Aber jetzt habe ich das komplett übernommen und merke auch, wie gut das ist. Meine Tochter akzeptiert das viel besser als ich früher. Für sie ist das ganz normal.»

Welche Figur der Sesamstraße magst du selbst besonders?

Jan Delay: «Meine Lieblingsfigur war Ernie. Ist er auch immer noch, weil Ernie einfach ein Frechdachs ist und nicht das macht, was man ihm sagt. Er geht den Leuten manchmal auf den Keks. Aber er ist dabei auch tierisch lieb und freundlich. Er mag alle und ist nie böse.»

Du hast schon mit vielen Stars zusammen Musik gemacht. Wie war es im Vergleich dazu mit Ernie und Bert?

Jan Delay: «Das ist schon ein Unterschied, weil zum Beispiel ein Bert nicht so gut singen und rappen kann wie ein Musiker wie Marteria. Aber es macht trotzdem tierischen Spaß, weil man ja weiß: Das ist Bert! Und das, was er da singt, das denkt er auch. Im Video zum Beispiel singt er, alle sollen jetzt mal ins Bett gehen, weil die Nacht zum Schlafen da ist. Er regt sich auf, so wie er das immer tut, weil Bert eigentlich nie Spaß hat. Und wenn Bert das jetzt voll cool oder gut rappen und singen würde, dann wäre das doch komisch. Bert muss so komisch klingen, so verkrampft und schlecht gesungen. Sonst ist es nicht Bert.»