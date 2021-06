Sie strampeln wieder

Mehr als 3400 Kilometer werden die Radfahrer zurücklegen. Sie werden steile Berge rauf und runter fahren und auf den gerade Strecken besonders Gas geben. Die Tour de France (gesprochen: tur dä frongs) ist das wichtigste Radrennen der Welt.

An diesem Samstag starten die Sportler in Frankreich in der Stadt Brest. Am 18. Juli sollen sie dann im Ziel ankommen: in der französischen Hauptstadt Paris. 21 Etappen in unterschiedlichen Längen müssen sie insgesamt bewältigen.

Damit sich bei dem Rennen möglichst niemand mit dem Coronavirus ansteckt, gibt es eine Menge Maßnahmen. Die Fahrer etwa werden häufig getestet und die Sportler sollen möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen haben, außer zu ihrem direkten Team. Aus Deutschland sind zwei Teams dabei.

Der deutsche Fahrer Emanuel Buchmann freut sich auf Zuschauer. «Ich gehe davon aus, dass schon wieder mehr Leute an der Strecke sein werden. Dann ist hoffentlich im nächsten Jahr wieder alles so, wie es früher war», sagte er.

