Sich für Rechte stark machen

Am 5. April 2022 gilt die UN-Kinderrechtskonvention seit 30 Jahren in Deutschland. Der Versuch, Kinderrechte ins Grundgesetz zu verankern, scheiterte in 2021. Claudia Kittel, Leiterin der Monitoring-Stelle zur UN-Kinderrechtskonvention, hat das spannende Sachbuch „Know your Rights – Klartext über die Rechte von Kindern und Jugendlichen“ (Dressler Verlag) geschrieben – als Hilfestellung, Werkzeugkasten und Hintergrundinformation. Die renommierte Kinderrechtsexpertin und Erziehungswissenschaftlerin Claudia Kittel erklärt Kindern und Jugendlichen leicht verständlich und praxisnah ihre Rechte. Sie gibt ihnen einen „Werkzeugkasten“ an die Hand, mit dem die jungen Menschen ge- und bestärkt für ihre Belange eintreten können. Das Buch ist gewissermaßen eine Bedienungsanleitung. Es erklärt Kindern (und natürlich auch Erwachsenen) in verständlicher Sprache die UN-Kinderrechtskonvention, welche Rechte Kinder und Jugendliche haben, was sie bedeuten – und wie man sie einfordern kann. Es geht etwa um das Recht auf Bildung, auf Privatsphäre und auch auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung des Kindes. Besonders der letzte Punkt, also die Beteiligungsrechte, nimmt Claudia Kittel in ihrer Arbeit besonders ernst. Und so hat sie auch bei der Planung und Verwirklichung des Buches Kinder und Jugendliche mit einbezogen. Das Vorwort zum Buch hat die Klimaaktivistin Luisa Neubauer geschrieben, die deutsche Stimme von Fridays for Future.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1